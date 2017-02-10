Индия вновь попросила Великобританию об экстрадиции Малльи
9 февраля Индия подала запрос в Великобританию на экстрадицию бизнесмена Виджая Малльи, владеющего командой Формулы-1 «Форс Индия».
В марте прошлого года Маллья перебрался в Великобританию после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfisher. Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании. В начале прошлого года Индия уже пыталась добиться его экстрадиции, но потерпела неудачу.
«Сегодня мы передали в Высшую комиссию Великобритании, расположенную в
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