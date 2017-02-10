Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28726432/
10 февраля 2017, 11:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Индия вновь попросила Великобританию об экстрадиции Малльи

9 февраля Индия подала запрос в Великобританию на экстрадицию бизнесмена Виджая Малльи, владеющего командой Формулы-1 «Форс Индия».

В марте прошлого года Маллья перебрался в Великобританию после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfisher. Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании. В начале прошлого года Индия уже пыталась добиться его экстрадиции, но потерпела неудачу.

«Сегодня мы передали в Высшую комиссию Великобритании, расположенную в Нью-Дели, просьбу о выдаче господина Малльи, полученную от Центрального бюро расследований», — рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индии Викас Сваруп, слова которого приводит Reuters.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России