Индия вновь попросила Великобританию об экстрадиции Малльи

В марте прошлого года Маллья перебрался в Великобританию после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfisher. Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании. В начале прошлого года Индия уже пыталась добиться его экстрадиции, но потерпела неудачу.



«Сегодня мы передали в Высшую комиссию Великобритании, расположенную в Нью-Дели, просьбу о выдаче господина Малльи, полученную от Центрального бюро расследований», — рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индии Викас Сваруп, слова которого приводит Reuters.