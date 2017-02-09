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9 февраля 2017, 23:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Лукойл», ВТБ и «Русал» проспонсируют российский этап Формулы-1 в 2017 году

Сочинский этап Формулы-1 2017 года получил около 10 частных инвесторов, среди которых компании «Лукойл», ВТБ и «Русал», сообщает RNS.

«Когда это говорилось, он уже был сформирован, в настоящее время этот взнос уже практически заплачен. “Лукойл”, ВТБ, “Русал” и многие другие компании. Пул — порядка 10 инвесторов», — рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Ранее Козак уже говорил, что в 2017 году российский этап Формулы-1 будут оплачивать частные спонсоры. Напомним, Гран-при России состоится 30 апреля на трассе «Сочи Автодром».
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