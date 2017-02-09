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https://sport.mail.ru/news/formula1/28722229/
9 февраля 2017, 20:30 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Инженер «Макларена»: Алонсо — самый умный пилот, с которым я работал

Гоночный инженер «Макларена» Марк Темпл назвал Фернандо Алонсо самым умным из всех гонщиков, с которыми ему довелось работать.

Гоночный инженер <span class=error>Макларена</span> Марк Темпл назвал <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> самым умным из всех гонщиков с которыми ему довелось работать. Увеличить
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«Он самый умный пилот, с которым я работал. Соедините этот интеллект с превосходным уровнем природного таланта и получите мощную комбинацию. Это позволяет ему делать много всего, пока он ведёт машину. Он обрабатывает много данных и всегда думает о стратегии.

Фернандо выжимает максимум из всего, что его окружает. Он очень агрессивно пилотирует. Атакует в зонах торможения, бросает машину в повороты, но не теряет её на выходах. Часто пилот, агрессивный на входе в поворот, теряет машину на выходе, но Фернандо держит её на пределе в обеих зонах», — цитирует Темпла официальный сайт «Макларена».
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