Абитебуль: Даже «Мерседес» не достигнет мощности в 1000 л.с. в 2017 году

«Думаю, максимальная мощность моторов будет между 900 и 950 л.с. Команды, которые рассчитывают на 1000 л.с., чересчур оптимистичны. Думаю, даже “Мерседесу” это не удастся. Но такая мощность точно достижима с текущим регламентом. У нас есть радикальные концепции с выхлопной трубой, которые позволят перепрыгнуть эту отметку. Однако не в этом сезоне. Нам требуется больше времени», — цитирует Абитебуля Auto Motor und Sport.