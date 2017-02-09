«Макларен» намекнул на интересные решения в MCL32

«Как вы знаете, болид Формулы-1 никогда не остаётся неизменным даже от одной гонки к другой. У нас есть некие интересные изменения, запланированные для нашего нового автомобиля MCL32, но мы хотим сохранять их в тайне до тех пор, пока он не будет официально представлен миру 24 февраля.



Я прихожу в чрезвычайный восторг от того, что мы сделали. И теперь мы войдём в новый сезон, будучи уверенными, что наши находки утвердятся в течение очень короткого промежутка времени», — приводит слова Булье официальный сайт команды.