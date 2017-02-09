«Макларен» намекнул на интересные решения в MCL32
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье намекнул на «захватывающие» изменения в новом болиде MCL32 по сравнению с прошлогодним автомобилем, которые не желает раскрывать до официальной презентации машины, запланированной на 24 февраля.
«Как вы знаете, болид Формулы-1 никогда не остаётся неизменным даже от одной гонки к другой. У нас есть некие интересные изменения, запланированные для нашего нового автомобиля MCL32, но мы хотим сохранять их в тайне до тех пор, пока он не будет официально представлен миру 24 февраля.
Я прихожу в чрезвычайный восторг от того, что мы сделали. И теперь мы войдём в новый сезон, будучи уверенными, что наши находки утвердятся в течение очень короткого промежутка времени», — приводит слова Булье официальный сайт команды.
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