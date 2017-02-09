Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28717771/
9 февраля 2017, 15:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Бриаторе не интересно работать консультантом в Формуле-1

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе сказал, что его не заинтересует работа консультантом в Формуле-1.

«Работа консультантом? Я не могу работать на кого-то другого, да и в любом случае слово «консультант» мало значит для меня. Я создал FOTA (ассоциацию команд Ф-1, которой больше не существует. — Прим. «Чемпионата»), чтобы пилоты вновь были в центре внимания.

Тех, кто смотрит гонки по телевизору, не волнует, способен новый двигатель отправиться на Луну или нет. Они хотят видеть гонщиков за рулём болидов, имеющих более или менее одинаковую конкурентоспособность.

Я сотрудничал с Россом Брауном в течение восьми лет, когда Ф-1 была спортом гладиаторов. Кажется, что он хочет избавить Ф-1 от DRS, и я поддерживаю это. Посмотрим, сможет ли он изменить существующее положение вещей", — приводит слова Бриаторе Sky Sport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России