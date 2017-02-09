Бриаторе не интересно работать консультантом в Формуле-1
Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе сказал, что его не заинтересует работа консультантом в Формуле-1.
«Работа консультантом? Я не могу работать на
Тех, кто смотрит гонки по телевизору, не волнует, способен новый двигатель отправиться на Луну или нет. Они хотят видеть гонщиков за рулём болидов, имеющих более или менее одинаковую конкурентоспособность.
Я сотрудничал с Россом Брауном в течение восьми лет, когда Ф-1 была спортом гладиаторов. Кажется, что он хочет избавить Ф-1 от DRS, и я поддерживаю это. Посмотрим, сможет ли он изменить существующее положение вещей", — приводит слова Бриаторе Sky Sport.
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