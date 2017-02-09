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9 февраля 2017, 15:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Команды могут опротестовать легальность подвесок «Мерседеса» и «Ред Булл»

Легальность подвесок «Мерседеса» и «Ред Булл» может быть опротестована конкурентами в Мельбурне.

Ранее «Феррари» поставила под сомнение законность подвесок немецкой и австрийской команд, имитирующих эффект активной подвески. ФИА не усмотрела нарушений в технических решениях этих конюшен.

7 февраля состоялась встреча технических руководителей команд — главной темой повестки дня были подвески «Мерседеса» и «Ред Булл», сообщает Auto Motor und Sport.

«Остальные хотят остановить эту технологию. Инженеры хотят получить объяснения от ФИА относительно того, каким образом эти шасси являются законными. Это может привести к подаче протеста в Мельбурне против «Мерседеса» и «Ред Булл», — написал корреспондент немецкого издания Майкл Шмидт.
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