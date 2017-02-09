Команды могут опротестовать легальность подвесок «Мерседеса» и «Ред Булл»

Ранее «Феррари» поставила под сомнение законность подвесок немецкой и австрийской команд, имитирующих эффект активной подвески. ФИА не усмотрела нарушений в технических решениях этих конюшен.



7 февраля состоялась встреча технических руководителей команд — главной темой повестки дня были подвески «Мерседеса» и «Ред Булл», сообщает Auto Motor und Sport.



«Остальные хотят остановить эту технологию. Инженеры хотят получить объяснения от ФИА относительно того, каким образом эти шасси являются законными. Это может привести к подаче протеста в Мельбурне против «Мерседеса» и «Ред Булл», — написал корреспондент немецкого издания Майкл Шмидт.