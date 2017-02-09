Новое шасси «Рено» прошло обязательные краш-тесты ФИА
Новое шасси «Рено», построенное в соответствии с техническим регламентом на 2017 год, прошло обязательные
краш-тесты ФИА.
Об этом рассказал руководитель команды из Энстоуна Сириль Абитебуь, сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport. Это означает, что новый болид «Рено», который будет представлен публике 21 февраля, допущен к предсезонным тестам Формулы-1.
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 21 февраля: «Рено»
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)
— 23 февраля: «Мерседес»
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)
— 26 февраля: «Хаас» (презентация фотографий болида), «Торо Россо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter