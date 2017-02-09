Виджай Маллья исключён из совета директоров United Breweries
Индийская компания United Breweries освободила Виджая Маллью, владеющего командой «Форс Индия», от занимаемого поста неисполнительного председателя.
На такой шаг пивной гигант был вынужден пойти в соответствии с требованием Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), запретившего Маллье занимать ключевые управленческие посты, сообщает AFP.
В конце января Маллье выдвинули обвинения в сговоре и мошенничестве, связанных с непогашенным кредитом в размере 9 млрд рупий ($ 132 млн).
В марте прошлого года Маллья перебрался в Великобританию после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfisher. Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании. В начале прошлого года Индия попыталась добиться его экстрадиции, но потерпела неудачу.
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