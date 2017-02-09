Виджай Маллья исключён из совета директоров United Breweries

На такой шаг пивной гигант был вынужден пойти в соответствии с требованием Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), запретившего Маллье занимать ключевые управленческие посты, сообщает AFP.



В конце января Маллье выдвинули обвинения в сговоре и мошенничестве, связанных с непогашенным кредитом в размере 9 млрд рупий ($ 132 млн).



В марте прошлого года Маллья перебрался в Великобританию после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfisher. Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании. В начале прошлого года Индия попыталась добиться его экстрадиции, но потерпела неудачу.