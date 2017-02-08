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8 февраля 2017, 22:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Монтойя назвал лучшими пилотами Формулы-1 Феттеля и Алонсо

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо лучшими современными пилотами «Королевских гонок».

«Высоко ставлю Феттеля — он один из наиболее цельных пилотов. И ещё Фернандо. Они входят в число лучших. Льюис тоже хорошо работает, но у него лучшая машина. Можно подумать, что лучший гонщик тот, у кого машина лучше. Но вопрос в том, как он себя поведёт, если ситуация изменится. Думаю, Фернандо и Себастьян справляются с этим лучше», — сказал Монтойю в интервью пресс-службе Ф-1.
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