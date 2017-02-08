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https://sport.mail.ru/news/formula1/28708428/
8 февраля 2017, 19:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сотрудник «Торо Россо» помешал Квяту показать фанатам новый болид

Команда Формулы-1 «Торо Россо» опубликовала видеоролик, в котором российский пилот Даниил Квят безуспешно пытается заснять на камеру новый болид.

«Привет, ребята. Слышал, вам понравилось видео с запуском мотора. И я подумал, почему бы не показать вам некоторые части машины. Это будет интересно», — говорит Квят в камеру, но его останавливает сотрудник команды. «Ещё рано, подождём тестов в Барселоне», — объясняет он свой запрет. «Придётся подождать», — констатирует Квят.
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