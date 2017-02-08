Сотрудник «Торо Россо» помешал Квяту показать фанатам новый болид

«Привет, ребята. Слышал, вам понравилось видео с запуском мотора. И я подумал, почему бы не показать вам некоторые части машины. Это будет интересно», — говорит Квят в камеру, но его останавливает сотрудник команды. «Ещё рано, подождём тестов в Барселоне», — объясняет он свой запрет. «Придётся подождать», — констатирует Квят.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Don't you dare, <a href="https://twitter.com/Dany_Kvyat">@Dany_Kvyat</a> ??? Hands off!!! ⛔️ <a href="https://twitter.com/hashtag/STR12?src=hash">#STR12</a> ? <a href="https://t.co/jmE77X3SGu">pic.twitter.com/jmE77X3SGu</a></p>— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) <a href="https://twitter.com/ToroRossoSpy/status/829351599092805632">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>