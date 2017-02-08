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8 февраля 2017, 19:40 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Тото Вольфф: Боттас вписывается в роль, которую играл Росберг

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас смогут продуктивно работать вместе в предстоящем сезоне. Он поделился первыми впечатлениями от работы новичка.

Глава Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольфф</span> уверен что <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон и <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> смогут продуктивно работать вместе в предстоящем сезоне. Он поделился первыми впечатлениями от работы новичка. Увеличить
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— Баланс в работе Валттери и Льюиса есть, — цитирует Motorsport Вольффа. — Это очень разные личности, нам было важно восполнить потерю Росберга. Он играл определенную роль в команде, и Валттери вписывается в эту роль. Думаем, что взаимодействие между пилотами будет хорошо работать. Первые впечатления от Боттаса именно такие.
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