Тото Вольфф: Боттас вписывается в роль, которую играл Росберг
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас смогут продуктивно работать вместе в предстоящем сезоне. Он поделился первыми впечатлениями от работы новичка.
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— Баланс в работе Валттери и Льюиса есть, — цитирует Motorsport Вольффа. — Это очень разные личности, нам было важно восполнить потерю Росберга. Он играл определенную роль в команде, и Валттери вписывается в эту роль. Думаем, что взаимодействие между пилотами будет хорошо работать. Первые впечатления от Боттаса именно такие.
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