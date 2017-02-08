Организаторы ГП Франции гарантировали возвращение этапа в 2018 году

Кристиан Эстрози, глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег (PACA), под юрисдикцией которого находится «Поль Рикар», сказал, что все финансовые гарантии и договорные обязательства были выполнены.



«Регион Прованс — Альпы — Лазурный берег будет показательным акционером Гран-при. Коммуна профинансирует Гран-при, выделив 14 млн евро, что соизмеримо со средней платой за проведение европейского этапа Ф-1. С коммерческой стороны мы уже провели переговоры с потенциальными партнёрами из промышленного сектора», — приводит слова Эстрози F1i.