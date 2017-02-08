Организаторы ГП Франции гарантировали возвращение этапа в 2018 году
Возвращение
Гран-при Франции в календарь Формулы-1 запланировано на лето 2018 года на трассе «Поль Рикар», подтвердили организаторы этапа на специально созванной пресс-конференции.
Кристиан Эстрози, глава региона Прованс — Альпы — Лазурный берег (PACA), под юрисдикцией которого находится «Поль Рикар», сказал, что все финансовые гарантии и договорные обязательства были выполнены.
«Регион Прованс — Альпы — Лазурный берег будет показательным акционером
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