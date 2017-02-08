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8 февраля 2017, 0:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Командный менеджер «Макларена» перейдёт в «Уильямс»

Тим-менеджер «Макларена» Дэвид Реддинг перейдёт в «Уильямс», сообщает Motorsport. На этой должности Реддинга заменит Пол Джеймс, часть обязанностей разделит руководитель гоночных операций Андреа Стелла.

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«Мы можем подтвердить, что Реддинг покидает “Макларен”. Его заменит Пол Джеймс, который станет тим-менеджером. Андреа Стелла возьмёт на себя некоторые спортивные обязанности и взаимодействие с ФИА. Кари Ламменранта станет новым главным гоночным механиком вместо Пола Джеймса», — рассказал пресс-секретарь команды.
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