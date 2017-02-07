Исполнительный директор команды «Формулы-1» «Макларен» Капито покинул свой пост
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Исполнительный директор команды «Формулы-1» «Макларен» Йост Капито покинул свой пост, сообщает autosport.com.
Капито, оставивший пост руководителя Volkswagen Motorsport ради перехода в «Макларен», работал в британской «конюшне» с сентября 2016 года.
В ноябре в отставку с постов председателя и исполнительного директора McLaren Technology Group и главы команды «Формулы-1» «Макларен» ушел Рон Деннис, после чего в ней стали происходить кадровые перестановки.
«К сожалению, мы не смогли найти общий язык с Йостом относительно того, что необходимо для того, чтобы вновь привести “Макларен” к успеху. В результате мы договорились, что он покинет “Макларен”. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter