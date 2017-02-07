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7 февраля 2017, 12:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Отец Хэмилтона: Льюис может завершить карьеру любого напарника

Энтони Хэмилтон, отец пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, надеется, что новый напарник его сына Валттери Боттас будет готов к непростой борьбе, потому что в противном случае рискует пустить свою карьеру под откос.

«Любому, кому предстоит бороться с Льюисом, следует правильно распланировать свою карьеру, потому что борьба против него может привести к её завершению. Лично я думаю, что по мере того, как Льюис взрослеет и становится более зрелым, он на самом деле движется к расцвету своей карьеры. Льюис будет той силой, с которой нельзя не считаться в этом году», — приводит слова Хэмилтона-старшего Sky Sports.
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