В «Заубере» подтвердили, что Верляйн проходит медицинские проверки
Команда «Заубер» подтвердила, что новобранец Паскаль Верляйн проходит медицинские проверки.
Ранее в СМИ появилась информация, что немец проходит медицинские тесты и якобы рискует пропустить предсезонные испытания
«Касаемо слухов о Паскале Верляйне в СМИ — да, медицинские проверки проводятся. Тем не менее появившаяся в прессе информация — это не что иное, как спекуляции. Мы дадим соответствующую информацию, когда придёт время», — сообщается в официальном «твиттере» команды.
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