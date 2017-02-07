В «Заубере» подтвердили, что Верляйн проходит медицинские проверки

Ранее в СМИ появилась информация, что немец проходит медицинские тесты и якобы рискует пропустить предсезонные испытания из-за травмы шеи. Пилот получил травму, когда попал в аварию на Гонке чемпионов в Майами.



«Касаемо слухов о Паскале Верляйне в СМИ — да, медицинские проверки проводятся. Тем не менее появившаяся в прессе информация — это не что иное, как спекуляции. Мы дадим соответствующую информацию, когда придёт время», — сообщается в официальном «твиттере» команды.