У «БМВ» нет планов по возвращению в «Формулу-1»

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что концерн намерен начать сотрудничество с «Маклареном», если он откажется от услуг «Хонды».

— Когда мы решили покинуть «Формулу-1» в 2009 году, это было долгосрочное стратегическое решение, — приводит Autosport заявление «БМВ». — Мы хотели использовать «Формулу-1» в качестве площадки для тестирования технологических наработок, и это было сделано. Компания следит за развитием автоспорта, но сейчас нет никаких планов по поводу возвращения в «Формулу-1».