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6 февраля 2017, 21:27 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

У «БМВ» нет планов по возвращению в «Формулу-1»

Компания «БМВ» опровергла слухи о том, что может вернуться в «Формулу-1».

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что концерн намерен начать сотрудничество с «Маклареном», если он откажется от услуг «Хонды».

— Когда мы решили покинуть «Формулу-1» в 2009 году, это было долгосрочное стратегическое решение, — приводит Autosport заявление «БМВ». — Мы хотели использовать «Формулу-1» в качестве площадки для тестирования технологических наработок, и это было сделано. Компания следит за развитием автоспорта, но сейчас нет никаких планов по поводу возвращения в «Формулу-1».
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