Верляйн может пропустить предсезонные тесты Формулы-1
Гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн может пропустить предсезонные тесты Формулы-1
из-за травмы шеи. Немецкий пилот получил травму, когда попал в аварию на Гонке чемпионов в Майами.
На следующей неделе Верляйн пройдёт медицинское обследование, после которого станет ясно, сможет ли он принять участие в тестах, и если да, то с какого момента.
Первая часть предсезонных тестов Ф-1 пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Барселоне. Вторая часть — там же с 7 по 10 марта.
В отсутствие Верляйна занять место в кокпите «Заубера» может резервист «Феррари» Антонио Джовинацци, сообщает Auto Motor und Sport.
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