Верляйн может пропустить предсезонные тесты Формулы-1

На следующей неделе Верляйн пройдёт медицинское обследование, после которого станет ясно, сможет ли он принять участие в тестах, и если да, то с какого момента.



Первая часть предсезонных тестов Ф-1 пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Барселоне. Вторая часть — там же с 7 по 10 марта.



В отсутствие Верляйна занять место в кокпите «Заубера» может резервист «Феррари» Антонио Джовинацци, сообщает Auto Motor und Sport.