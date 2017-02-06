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6 февраля 2017, 20:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Верляйн может пропустить предсезонные тесты Формулы-1

Гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн может пропустить предсезонные тесты Формулы-1 из-за травмы шеи. Немецкий пилот получил травму, когда попал в аварию на Гонке чемпионов в Майами.

На следующей неделе Верляйн пройдёт медицинское обследование, после которого станет ясно, сможет ли он принять участие в тестах, и если да, то с какого момента.

Первая часть предсезонных тестов Ф-1 пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Барселоне. Вторая часть — там же с 7 по 10 марта.

В отсутствие Верляйна занять место в кокпите «Заубера» может резервист «Феррари» Антонио Джовинацци, сообщает Auto Motor und Sport.
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