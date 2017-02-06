Команда Квята «Торо Россо» презентует новый болид 26 февраля в Барселоне

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Команда представит свой болид на пит-лейн трассы «Каталунья». В мероприятии примут участие пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший, а также глава команды Франц Тост и технические руководители Джеймс Ки и Бен Уотерхаус.

Презентации команд «Формулы-1» на сезон-2017:

21 февраля — «Рено».

22 февраля — «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе).

23 февраля — «Мерседес».

24 февраля — «Феррари», «Макларен».

25 февраля — «Хаас» (дебют на трассе).

26 февраля — «Хаас» (презентация фотографий болида), «Торо Россо».