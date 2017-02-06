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6 февраля 2017, 18:12 | Авто/мото: Формула-1 | «Газета.Ру»

Команда Квята «Торо Россо» презентует новый болид 26 февраля в Барселоне

Команда «Торо Россо» проведет презентацию своего подготовленного к сезону-2017 болида STR12 26 февраля, за день до начала первой сессии предсезонных тестов.

Команда <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> проведет презентацию своего подготовленного к сезону-2017 болида STR12 26 февраля за день до начала первой сессии предсезонных тестов. Увеличить
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Команда представит свой болид на пит-лейн трассы «Каталунья». В мероприятии примут участие пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший, а также глава команды Франц Тост и технические руководители Джеймс Ки и Бен Уотерхаус.

Презентации команд «Формулы-1» на сезон-2017:
21 февраля — «Рено».
22 февраля — «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе).
23 февраля — «Мерседес».
24 февраля — «Феррари», «Макларен».
25 февраля — «Хаас» (дебют на трассе).
26 февраля — «Хаас» (презентация фотографий болида), «Торо Россо».
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