Роберт Кубица: Я хочу вернуться за руль болида «Формулы-1»

Он вынужден был покинуть их после аварии за рулем раллийного автомобиля шесть лет назад.

— Три года назад мне предлагали протестировать болид «Формулы-1», но я не был уверен, что сделаю это хорошо, — цитирует Motorsport Кубицу. — Понимаю, что такие шансы даются лишь один раз, но я всегда хотел быть уверенным в своих способностях. Когда я не уверен в чем-то, то говорю себе: «Забудь об этом». Сейчас я ответил бы по-другому. Я хотел бы снова сесть за руль болида «Формулы-1». Хочется снова пережить эти эмоции. Уже опробовал симуляторы и считаю, что почти на всех трассах «Формулы-1» смог бы показать максимум. Хотя тесты и гонки — это разные вещи.