Роберт Кубица: Я хочу вернуться за руль болида «Формулы-1»
Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Кубица считает, что готов вернуться в «Королевские гонки».
Он вынужден был покинуть их после аварии за рулем раллийного автомобиля шесть лет назад.
— Три года назад мне предлагали протестировать болид «Формулы-1», но я не был уверен, что сделаю это хорошо, — цитирует Motorsport Кубицу. — Понимаю, что такие шансы даются лишь один раз, но я всегда хотел быть уверенным в своих способностях. Когда я не уверен в
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