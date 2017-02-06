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6 февраля 2017, 17:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Торо Россо» проведёт презентацию нового болида 26 февраля в Барселоне

«Торо Россо» объявил дату презентации своего нового болида STR12, который команда подготовила к сезону-2017.

Презентация состоится 26 февраля, за день до начала первой сессии предсезонных тестов. Команда представит свой болид на пит-лейн трассы «Каталунья». В презентации участие примут пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший, а также глава команды Франц Тост и технические руководители Джеймс Ки и Бен Уотерхаус.

Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 21 февраля: «Рено»
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе)
— 23 февраля: «Мерседес»
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 25 февраля: «Хаас» (дебют на трассе)
— 26 февраля: «Хаас» (презентация фотографий болида).
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