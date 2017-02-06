«БМВ» не планирует возвращение в «Формулу-1»

— Когда в 2009 году мы приняли решение покинуть «Формулу-1», это решение было долгосрочным. Мы хотели перебросить часть ресурсов, выделенных на «Формулу-1», на разработку и развитие альтернативных технических решений при конструировании двигателей. Что и было нами сделано. В итоге «БМВ» занял лидирующую позицию среди производителей электромобилей.

Мы следим за развитием ситуации в автоспорте, но в данный момент в планы «БМВ» не входит возвращение в «Формулу-1», — говорится в тексте заявления «БМВ».

Команда «БМВ Заубер» участвовала в «Больших призах» в 2006 — 2009 годах. Единственную этапную победу ей принес польский пилот Роберт Кубица.