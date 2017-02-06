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6 февраля 2017, 14:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сало: «Мерседес» поставил Боттаса в очень сложное положение

Бывший пилот Формулы-1 финн Мика Сало считает, что его соотечественник Валттери Боттас оказался в очень сложном положении, заключив однолетний контракт с командой «Мерседес».

«Заключить однолетний контракт в Формуле-1 в нынешнее время — это довольно удивительно. Каждый желает заключить долгосрочный контракт. Я просто не знаю, какая за этим стоит причина.

Единственная причина, которую я могу себе представить, состоит в том, что Валттери достаточно хорош, чтобы быть подписанным на более длительный срок. Посмотрим. Я полагаю, что в “Мерседесе” хотят увидеть, на что он способен, а затем уже принимать решение.

Они поставили Валттери в очень сложную ситуацию, подписав его на один год в качестве напарника Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Сало Motorsport.
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