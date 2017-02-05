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5 февраля 2017, 18:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» не откажется от исторического бонуса до 2020 года

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне сообщил, что его команда не станет отказываться от ежегодного бонуса за исторический статус, который получает от Формулы-1 по действующему Договору согласия.

«Никаких изменений в договорённостях между Формулой-1 и “Феррари” до 2020 года не будет. Такую тему ещё никто не обсуждал, и я думаю, что поднимать её было бы несправедливо», — приводит слова Маркьонне Crash.

Договор согласия рассчитан до 2020 года, однако ранее спортивный директор Ф-1 Росс Браун заявил о необходимости более справедливого распределения финансов.
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