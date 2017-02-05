«Феррари» не откажется от исторического бонуса до 2020 года

«Никаких изменений в договорённостях между Формулой-1 и “Феррари” до 2020 года не будет. Такую тему ещё никто не обсуждал, и я думаю, что поднимать её было бы несправедливо», — приводит слова Маркьонне Crash.



Договор согласия рассчитан до 2020 года, однако ранее спортивный директор Ф-1 Росс Браун заявил о необходимости более справедливого распределения финансов.