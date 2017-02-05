В Финляндии задумались о проведении Гран-при Формулы-1
В Финляндии задумались о проведении
Гран-при Формулы-1 в свете реконструкции одной из лучших трасс страны «КюмиРинга».
Ожидается, что после окончания работ автодром сможет получить сертификацию ФИА, которая позволит принимать соревнования высокого уровня, в том числе и гонки Формулы-1.
Руководитель спортивного департамента финской автомобильной федерации Юхани Пакари считает, что в стране должны проанализировать возможность проведение национального этапа Ф-1.
«Вполне естественно, что мы будем серьёзно изучать возможность провести в Финляндии гонку Формулы-1. Будем анализировать возможные варианты», — цитирует Пакари Ilta Sonomat.
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