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5 февраля 2017, 15:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Финляндии задумались о проведении Гран-при Формулы-1

В Финляндии задумались о проведении Гран-при Формулы-1 в свете реконструкции одной из лучших трасс страны «КюмиРинга».

Ожидается, что после окончания работ автодром сможет получить сертификацию ФИА, которая позволит принимать соревнования высокого уровня, в том числе и гонки Формулы-1.

Руководитель спортивного департамента финской автомобильной федерации Юхани Пакари считает, что в стране должны проанализировать возможность проведение национального этапа Ф-1.

«Вполне естественно, что мы будем серьёзно изучать возможность провести в Финляндии гонку Формулы-1. Будем анализировать возможные варианты», — цитирует Пакари Ilta Sonomat.
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