В Финляндии задумались о проведении Гран-при Формулы-1

Ожидается, что после окончания работ автодром сможет получить сертификацию ФИА, которая позволит принимать соревнования высокого уровня, в том числе и гонки Формулы-1.



Руководитель спортивного департамента финской автомобильной федерации Юхани Пакари считает, что в стране должны проанализировать возможность проведение национального этапа Ф-1.



«Вполне естественно, что мы будем серьёзно изучать возможность провести в Финляндии гонку Формулы-1. Будем анализировать возможные варианты», — цитирует Пакари Ilta Sonomat.