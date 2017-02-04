В «Макларене» опровергли слухи о прекращении сотрудничества с «Хондой»

Официальный представитель команды прокомментировал последние слухи, которые возникли на фоне недавно подписанного «Маклареном» соглашения о партнёрстве с «БМВ» в работе над дорожными автомобилями.



«Давние отношения между “Маклареном” и “Хондой” в Формуле-1 остаются неизменными. Они никак не зависят от нашего участия в консорциуме по развитию новых технологий для производства дорожных автомобилей. В “Хонде” и “Макларене” считают совместную работу в Формуле-1 главным общим приоритетом», — приводит слова представителя F1i.