«Фольксваген» может передумать и прийти в Формулу-1

Глава «Бентли» и «Бугатти», а также бывший босс автоспортивного подразделения «Фольксвагена» Вольфганг Дюрхаймер заявил, что сейчас компания оценивает эту возможность, сообщает F1i.



Выкуп Ф-1 американской компании Liberty сделал серию привлекательной для «Фольксвагена» из-за возможности поправить свою репутацию в США.



В конце 2016 года «Фольксваген» закрыл свою заводскую команду в WRC и снял команду «Ауди» с чемпионата WEC.