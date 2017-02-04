«Фольксваген» может передумать и прийти в Формулу-1
Руководство концерна «Фольксваген» может изменить своё решение по поводу нежелания выступать в Формуле-1.
Глава «Бентли» и «Бугатти», а также бывший босс автоспортивного подразделения «Фольксвагена» Вольфганг Дюрхаймер заявил, что сейчас компания оценивает эту возможность, сообщает F1i.
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В конце 2016 года «Фольксваген» закрыл свою заводскую команду в WRC и снял команду «Ауди» с чемпионата WEC.
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