Гюнтер Штайнер: Будущее «Формулы-1» с новыми владельцами прекрасно

По его мнению, компания Liberty Media обладает достаточно большими ресурсами для этого.

— Будущее «Формулы-1» прекрасно, — цитирует F1i Штайнера. — Мы должны быть благодарны Берни Экклстоуну за то, какой он сделал нынешнюю «Формулу-1». Его роль велика. Но мы должны двигаться вперед, особенно в США, где большой потенциал. Liberty Media может дать современное видение, новые технологии в масс-медиа. Эта компания имеет обширные связи, твердо стоит на ногах. Но понимаем, что все случится не в одночасье.