Гюнтер Штайнер: Будущее «Формулы-1» с новыми владельцами прекрасно
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что новые владельцы «Формулы-1» смогут повысить зрелищность гонок.
По его мнению, компания Liberty Media обладает достаточно большими ресурсами для этого.
— Будущее «Формулы-1» прекрасно, — цитирует F1i Штайнера. — Мы должны быть благодарны Берни Экклстоуну за то, какой он сделал нынешнюю «Формулу-1». Его роль велика. Но мы должны двигаться вперед, особенно в США, где большой потенциал. Liberty Media может дать современное видение, новые технологии в
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