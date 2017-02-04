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4 февраля 2017, 14:38 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Гюнтер Штайнер: Будущее «Формулы-1» с новыми владельцами прекрасно

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что новые владельцы «Формулы-1» смогут повысить зрелищность гонок.

По его мнению, компания Liberty Media обладает достаточно большими ресурсами для этого.

— Будущее «Формулы-1» прекрасно, — цитирует F1i Штайнера. — Мы должны быть благодарны Берни Экклстоуну за то, какой он сделал нынешнюю «Формулу-1». Его роль велика. Но мы должны двигаться вперед, особенно в США, где большой потенциал. Liberty Media может дать современное видение, новые технологии в масс-медиа. Эта компания имеет обширные связи, твердо стоит на ногах. Но понимаем, что все случится не в одночасье.
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