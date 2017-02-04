«Макларен» впервые с 1981 года изменит принцип наименования болидов

Новая машина команды будет называться MCL32, а не МР4−32, как предполагалось ранее, сообщает F1i.

Индекс МР4 ввел Деннис, придя в «Макларен» в 1981 году, и это было одной из отличительных особенностей команды. Однако в прошлом году Деннис покинул «Макларен», и новые руководители решили убрать индекс, который расшифровывался по имени двух главных спонсоров, пришедших в 1980-е вместе с Деннисом: Marlboro Project 4.