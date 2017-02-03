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https://sport.mail.ru/news/formula1/28653910/
3 февраля 2017, 15:27 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

На трассе «Спа-Франкоршам» появится трибуна имени Макса Ферстаппена

На автодроме «Спа-Франкоршам», который принимает Гран-при Бельгии Формулы-1, появится трибуна имени Макса Ферстаппена, выступающего за команду «Ред Булл».

Это стало возможно благодаря расширению сотрудничества с голландским сайтом Sportstadion.nl, который занимается реализацией билетов на спортивные мероприятия. Sportstadion будет партнёром Ферстаппена на ближайшие сезоны Ф-1. Организаторы гонки установят абсолютно новую трибуну для болельщиков пилота «Ред Булл» на выходе из скоростного поворота Pouhon, продажа билетов на которую начнётся в скором времени.

Отметим, что именем Ферстаппена в прошлом году уже была названа трибуна на австрийской трассе «Ред Булл ринг».

«В Австрии Sportstadion доказал, что мы можем предложить болельщикам что-то особенное. Это было удивительно. Я с нетерпением жду успешного сотрудничества», — цитирует Ферстаппена GPUpdate.
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