На трассе «Спа-Франкоршам» появится трибуна имени Макса Ферстаппена
На автодроме «Спа-Франкоршам», который принимает
Гран-при Бельгии Формулы-1, появится трибуна имени Макса Ферстаппена, выступающего за команду «Ред Булл».
Это стало возможно благодаря расширению сотрудничества с голландским сайтом Sportstadion.nl, который занимается реализацией билетов на спортивные мероприятия. Sportstadion будет партнёром Ферстаппена на ближайшие сезоны Ф-1. Организаторы гонки установят абсолютно новую трибуну для болельщиков пилота «Ред Булл» на выходе из скоростного поворота Pouhon, продажа билетов на которую начнётся в скором времени.
Отметим, что именем Ферстаппена в прошлом году уже была названа трибуна на австрийской трассе «Ред Булл ринг».
«В Австрии Sportstadion доказал, что мы можем предложить болельщикам
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