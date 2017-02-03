На трассе «Спа-Франкоршам» появится трибуна имени Макса Ферстаппена

Это стало возможно благодаря расширению сотрудничества с голландским сайтом Sportstadion.nl, который занимается реализацией билетов на спортивные мероприятия. Sportstadion будет партнёром Ферстаппена на ближайшие сезоны Ф-1. Организаторы гонки установят абсолютно новую трибуну для болельщиков пилота «Ред Булл» на выходе из скоростного поворота Pouhon, продажа билетов на которую начнётся в скором времени.



Отметим, что именем Ферстаппена в прошлом году уже была названа трибуна на австрийской трассе «Ред Булл ринг».



«В Австрии Sportstadion доказал, что мы можем предложить болельщикам что-то особенное. Это было удивительно. Я с нетерпением жду успешного сотрудничества», — цитирует Ферстаппена GPUpdate.