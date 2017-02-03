Против ретро: почему Формуле-1 надо оставить гибридные моторы

Смена власти в Формуле-1 привела к возобновлению разговоров, которые поутихли год назад — распределение дохода, потолок бюджетов, отказ от гибридных моторов… Нынешние силовые установки оказались под огнём критики с момента своего появления. Дескать, и мощность у них не та, и рыка их не слышно, да и вообще — экономия, экология, глупости какие.



Новый спортивный директор Ф-1 Росс Браун не против вернуться к старым моторам, в эпоху которых он был главным технарём серии. В оппонентах у него в первую очередь Тото Вольф и весь «Мерседес». И пока Росс не перешёл к активным действиям, «Чемпионат» поясняет, почему не нужно бороться с гибридами.

1. Современная технология

Формула-1 — огромный полигон, «самая быстрая в мире лаборатория», как сказал недавно Вольф, и она обязана работать на будущее. Фанатом исключительно спортивной часть «Королевских гонок», может быть, от этого не по себе, но большие бренды приходят туда далеко не только за победами и подиумами. Ф-1 позволяет автомобильным концернам проводить масштабные исследования, отбивая траты на них за счёт продаваемого шоу.

Да, для «Уильямса», «Макларена» и «Феррари» Ф-1 это вся жизнь, гонки и продажа спорткаров их главные занятия. Но у «Мерседеса», «Рено» и «Хонды» всё работает не так. Помимо рекламы им нужны и разработки. Недаром после первого года недовольства в поддержку гибридных двигателей высказался даже отстававший на полкорпуса «Рено».



Хотим мы того или нет, но гибридные моторы — технология ближайшего будущего, а может, уже и не будущего. Когда большие концерны откажутся от атмосферных двигателей на дорожных машинах, изыскания по этой части в Ф-1 будут смотреться нелепо. Как если бы в футбол всё ещё играли бычьим пузырём. Технологичный спорт обязан опережать технологии.

2. Налаженное производство

Если во времена введения гибридов кто-то из производителей и был недоволен, то сейчас возмущённых голосов не слышно. «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Хонда» уже наладили производство новых моторов, вложили большие деньги в их изучение, нашли свои варианты развития… И теперь явно не захотят всё бросить и начать делать что-то другое.



Гибридным моторам всего три года, за которые они добились невероятного прогресса. Уже в прошлом сезоне мы видели, как начали трещать прежние рекорды. В 2017 году нам обещают массовую резню достижений более чем 10-летней давности. И при этом производители говорят, что им ещё есть куда расти.

Отказаться от гибридных моторов сейчас — значит сбить технологию в полёте, когда она уже уверенно устремилась к звёздам. Кто пойдёт на такое?

3. Экономия

Перемены — дорогое удовольствие. Мы уже поговорили про налаженное производство, от которого пришлось бы отказаться и снова крупно вложиться в разработки. Но на экономию работают и сами гибридные моторы — наличие ERS позволяет выжимать энергию буквально из ничего, машина использует собственную энергию. Вдобавок благодаря этому она тратит меньше топлива и даёт меньше выхлопов.



Конечно, лишние литры бензина не ударят по бюджету команд Ф-1, а 20 машин вряд ли загрязнят планету на уровне хотя бы самого маленького завода. Но гонки это ещё и витрина автопрома. А на витрину надо выкладывать лучший товар.



4. Тренд

На дворе 2017 год — если ты не популярен в Интернете, ты не популярен вообще. Формула-1 нередко стонет от потери телеаудитории и пустых трибун культовых этапов. Организаторы констатируют: молодёжь не ходит на Ф-1. Потому что Ф-1 не модная.



Глобальное потепление, загазованность планеты, нехватка ресурсов — материалы на эти темы регулярно пугают людей с телеэкранов и газетных полос. И потому в моде всё экологичное, экономное, перерабатывающее. Такое, как гибридные моторы.

Свежая технология вряд ли сделает Формулу-1 звездой «Твиттера», но нарочитое ретроградство не сделает и подавно. В Liberty намерены увеличить аудиторию серии, и если они не собираются превращать её в дискотеку 80-х, им необходимо быть на гребне модной волны.