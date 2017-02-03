Против ретро: почему Формуле-1 надо оставить гибридные моторы
Новаторские технологии, экологичность и экономность, мода и стремление к будущему — перечисляем плюсы гибридных моторов.
Смена власти в Формуле-1 привела к возобновлению разговоров, которые поутихли год назад — распределение дохода, потолок бюджетов, отказ от гибридных моторов… Нынешние силовые установки оказались под огнём критики с момента своего появления. Дескать, и мощность у них не та, и рыка их не слышно, да и вообще — экономия, экология, глупости какие.
Новый спортивный директор Ф-1 Росс Браун не против вернуться к старым моторам, в эпоху которых он был главным технарём серии. В оппонентах у него в первую очередь Тото Вольф и весь «Мерседес». И пока Росс не перешёл к активным действиям, «Чемпионат» поясняет, почему не нужно бороться с гибридами.
1. Современная технология
Формула-1 — огромный полигон, «самая быстрая в мире лаборатория», как сказал недавно Вольф, и она обязана работать на будущее. Фанатом исключительно спортивной часть «Королевских гонок», может быть, от этого не по себе, но большие бренды приходят туда далеко не только за победами и подиумами. Ф-1 позволяет автомобильным концернам проводить масштабные исследования, отбивая траты на них за счёт продаваемого шоу.
Да, для «Уильямса», «Макларена» и «Феррари» Ф-1 это вся жизнь, гонки и продажа спорткаров их главные занятия. Но у «Мерседеса», «Рено» и «Хонды» всё работает не так. Помимо рекламы им нужны и разработки. Недаром после первого года недовольства в поддержку гибридных двигателей высказался даже отстававший на полкорпуса «Рено».
Хотим мы того или нет, но гибридные моторы — технология ближайшего будущего, а может, уже и не будущего. Когда большие концерны откажутся от атмосферных двигателей на дорожных машинах, изыскания по этой части в Ф-1 будут смотреться нелепо. Как если бы в футбол всё ещё играли бычьим пузырём. Технологичный спорт обязан опережать технологии.
2. Налаженное производство
Если во времена введения гибридов
Гибридным моторам всего три года, за которые они добились невероятного прогресса. Уже в прошлом сезоне мы видели, как начали трещать прежние рекорды. В 2017 году нам обещают массовую резню достижений более чем 10-летней давности. И при этом производители говорят, что им ещё есть куда расти.
Отказаться от гибридных моторов сейчас — значит сбить технологию в полёте, когда она уже уверенно устремилась к звёздам. Кто пойдёт на такое?
3. Экономия
Перемены — дорогое удовольствие. Мы уже поговорили про налаженное производство, от которого пришлось бы отказаться и снова крупно вложиться в разработки. Но на экономию работают и сами гибридные моторы — наличие ERS позволяет выжимать энергию буквально из ничего, машина использует собственную энергию. Вдобавок благодаря этому она тратит меньше топлива и даёт меньше выхлопов.
Конечно, лишние литры бензина не ударят по бюджету команд Ф-1, а 20 машин вряд ли загрязнят планету на уровне хотя бы самого маленького завода. Но гонки это ещё и витрина автопрома. А на витрину надо выкладывать лучший товар.
4. Тренд
На дворе 2017 год — если ты не популярен в Интернете, ты не популярен вообще. Формула-1 нередко стонет от потери телеаудитории и пустых трибун культовых этапов. Организаторы констатируют: молодёжь не ходит на Ф-1. Потому что Ф-1 не модная.
Глобальное потепление, загазованность планеты, нехватка ресурсов — материалы на эти темы регулярно пугают людей с телеэкранов и газетных полос. И потому в моде всё экологичное, экономное, перерабатывающее. Такое, как гибридные моторы.
Свежая технология вряд ли сделает Формулу-1 звездой «Твиттера», но нарочитое ретроградство не сделает и подавно. В Liberty намерены увеличить аудиторию серии, и если они не собираются превращать её в дискотеку 80-х, им необходимо быть на гребне модной волны.
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На самом деле, в отказ Ф-1 от гибридных моторов верится не сильно. Если уж запала Берни Экклстоуна не хватило на возвращение атмосферников, то и Браун своего добьётся вряд ли. Однако новая метла метёт
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