«Феррари» изучает возможность приобретения акций Ф-1

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Ранее компания Liberty Media, ставшая новым владельцем серии, предложила командам стать акционерами Ф-1, однако без какой-либо возможности контролировать направление развития спорта.



«В настоящее время мы взвешиваем возможность приобретения своей доли», — приводит слова Маркьонне The Judge 13.



Когда президента «Феррари» спросили о перспективах развития Ф-1, он ответил: «Я ожидаю, что Ф-1 в целом станет лучше. Кроме того, поскольку Liberty и руководитель Формулы-1 Чейз Кэри очень хорошо знакомы индустрией развлечений, они могут сделать этот спорт более популярным».