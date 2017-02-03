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3 февраля 2017, 13:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» изучает возможность приобретения акций Ф-1

«Феррари» изучает возможность приобретения части акций Формулы-1, заявил президент итальянской команды Серджио Маркьонне.

<span class=error>Феррари</span> изучает возможность приобретения части акций Формулы-1 заявил президент итальянской команды <span class=error>Серджио</span> <span class=error>Маркьонне</span>. Увеличить
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Ранее компания Liberty Media, ставшая новым владельцем серии, предложила командам стать акционерами Ф-1, однако без какой-либо возможности контролировать направление развития спорта.

«В настоящее время мы взвешиваем возможность приобретения своей доли», — приводит слова Маркьонне The Judge 13.

Когда президента «Феррари» спросили о перспективах развития Ф-1, он ответил: «Я ожидаю, что Ф-1 в целом станет лучше. Кроме того, поскольку Liberty и руководитель Формулы-1 Чейз Кэри очень хорошо знакомы индустрией развлечений, они могут сделать этот спорт более популярным».
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