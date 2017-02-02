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2 февраля 2017, 19:59 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

ФИА увеличила минимально допустимую массу новых болидов

ФИА внесла коррективы в новый технический регламент «Формулы-1».

Как сообщает Motorsport, увеличен минимальный допустимый вес машины. Прибавка составила шесть килограммов. Это связано с тем, что на новых болидах будут использоваться более широкие и тяжелые шины.

Теперь масса автомобиля без топлива не должна быть меньше 728 килограммов. Хотя в первоначальном варианте регламента фигурировала цифра в 722 килограмма. Ранее ФИА оставляла за собой право корректировать эту допустимую массу в зависимости от «дополнительных условий». Отметим, что в прошлом сезоне минимальная масса составляла 702 кг.
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