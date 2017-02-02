ФИА увеличила минимально допустимую массу новых болидов

Как сообщает Motorsport, увеличен минимальный допустимый вес машины. Прибавка составила шесть килограммов. Это связано с тем, что на новых болидах будут использоваться более широкие и тяжелые шины.

Теперь масса автомобиля без топлива не должна быть меньше 728 килограммов. Хотя в первоначальном варианте регламента фигурировала цифра в 722 килограмма. Ранее ФИА оставляла за собой право корректировать эту допустимую массу в зависимости от «дополнительных условий». Отметим, что в прошлом сезоне минимальная масса составляла 702 кг.