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https://sport.mail.ru/news/formula1/28634867/
2 февраля 2017, 9:49 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Борис Ротенберг: «Рено» всерьез рассчитывает на Сироткина

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Команда «Формулы-1» «Рено» всерьез рассчитывает на российского гонщика Сергея Сироткина, на него ориентируются даже больше, чем на некоторых заводских пилотов, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Воспитанник программы SMP Racing Сироткин в апреле 2016 года стал тестовым пилотом «Рено» в «Формуле-1». Россиянин садился за руль болида на пятничных свободных заездах на Гран-при России и Бразилии и принимал участие в тестах в Сильверстоуне (Великобритания). Ротенберг в среду заявил, что уход Фредерика Вассера с поста руководителя «Рено», не повлияет на роль Сироткина в программе развития автогоночной команды.

«Сережа — очень быстрый пилот, но немного нестабильный, — заявил Ротенберг. — Думаю, что предстоящий сезон будет для него самым показательным. Он уже повзрослел и продолжит взрослеть, психологические моменты будут меньше над ним довлеть, и он сделает свои результаты более стабильными. Как вы видели, он, например, в первой гонке едет в лидерах, а в следующей какие-то моменты не позволяют ему достигать такого же результата. Будет стабильность — будет лучший результат».

«Он очень быстрый пилот, знающий пилот, — продолжил собеседник агентства, — в том же “Рено” на него серьезно рассчитывают в том же построении машины, настройке технических данных машины под каждую трассу. Они ориентируются на него больше даже, чем на некоторых заводских пилотов».
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