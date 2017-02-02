Борис Ротенберг: «Рено» всерьез рассчитывает на Сироткина

Воспитанник программы SMP Racing Сироткин в апреле 2016 года стал тестовым пилотом «Рено» в «Формуле-1». Россиянин садился за руль болида на пятничных свободных заездах на Гран-при России и Бразилии и принимал участие в тестах в Сильверстоуне (Великобритания). Ротенберг в среду заявил, что уход Фредерика Вассера с поста руководителя «Рено», не повлияет на роль Сироткина в программе развития автогоночной команды.

«Сережа — очень быстрый пилот, но немного нестабильный, — заявил Ротенберг. — Думаю, что предстоящий сезон будет для него самым показательным. Он уже повзрослел и продолжит взрослеть, психологические моменты будут меньше над ним довлеть, и он сделает свои результаты более стабильными. Как вы видели, он, например, в первой гонке едет в лидерах, а в следующей какие-то моменты не позволяют ему достигать такого же результата. Будет стабильность — будет лучший результат».

«Он очень быстрый пилот, знающий пилот, — продолжил собеседник агентства, — в том же “Рено” на него серьезно рассчитывают в том же построении машины, настройке технических данных машины под каждую трассу. Они ориентируются на него больше даже, чем на некоторых заводских пилотов».