Борис Ротенберг: «Рено» всерьез рассчитывает на Сироткина
МОСКВА, 2 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Команда «Формулы-1» «Рено» всерьез рассчитывает на российского гонщика Сергея Сироткина, на него ориентируются даже больше, чем на некоторых заводских пилотов, заявил агентству «Р-Спорт» руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.
Воспитанник программы SMP Racing Сироткин в апреле 2016 года стал тестовым пилотом «Рено» в «Формуле-1». Россиянин садился за руль болида на пятничных свободных заездах на
«Сережа — очень быстрый пилот, но немного нестабильный, — заявил Ротенберг. — Думаю, что предстоящий сезон будет для него самым показательным. Он уже повзрослел и продолжит взрослеть, психологические моменты будут меньше над ним довлеть, и он сделает свои результаты более стабильными. Как вы видели, он, например, в первой гонке едет в лидерах, а в следующей
«Он очень быстрый пилот, знающий пилот, — продолжил собеседник агентства, — в том же “Рено” на него серьезно рассчитывают в том же построении машины, настройке технических данных машины под каждую трассу. Они ориентируются на него больше даже, чем на некоторых заводских пилотов».
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