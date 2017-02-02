Большинство пилотов не поддержали внедрение «гало»
Введение системы защиты кокпита «гало» в Формуле-1 с 2018 года находится под угрозой срыва.
10 января ФИА разослала гонщикам письма, с просьбой высказать своё мнение относительно «гало». К 1 февраля федерация получила ответы от 16 пилотов: семь высказались против, пятеро за, ещё четверо не дали чёткого ответа, сообщает Auto Motor und Sport.
ФИА хочет заручиться поддержкой большинства пилотов перед введением системы. Помимо гонщиков, против «гало» выступают и многие руководители команд, которые просят федерацию найти более эстетичное и не мешающее обзору решение.
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