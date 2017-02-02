«Форд» не интересуется «Формулой-1»

По его словам, этот вид автогонок неоправданно дорогой для входящих в него производителей.

— Мы не смотрим в сторону «Формулы-1», я не вижу нас в этих гонках в обозримом будущем, — цитирует Motorsport Перичака. — «Формула-1» очень дорога. Мы работаем с другими сериями, развиваем свои гражданские машины, кузовные. Участие в гонках помогает нам при работе с гражданскими машинами. Мы тестируем наши технологии в кузовных гонках.