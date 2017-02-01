Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28631511/
1 февраля 2017, 22:17 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Бывший технический директор «Мерседеса» переходит в «Уильямс»

Бывший технический директор «Мерседеса» Пэдди Лоу продолжит карьеру в «Уильямсе».

Он присоединится к британской команде с 1 марта, сообщает F1i. Лоу займет место в совете директоров «Уильямса» и будет владеть долей акций команды.

Лоу будет отвечать за технические аспекты работы «Уильямса» и компании Williams Advanced Engineering, которая работает с различными компаниями в области высоких технологий.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Немного огня от Дмитрия Губерниева

"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

Халк обратился к "Зениту"