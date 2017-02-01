Бывший технический директор «Мерседеса» переходит в «Уильямс»

Он присоединится к британской команде с 1 марта, сообщает F1i. Лоу займет место в совете директоров «Уильямса» и будет владеть долей акций команды.

Лоу будет отвечать за технические аспекты работы «Уильямса» и компании Williams Advanced Engineering, которая работает с различными компаниями в области высоких технологий.