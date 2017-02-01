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https://sport.mail.ru/news/formula1/28622140/
1 февраля 2017, 10:31 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Петров: Экклстоун — великий человек, но надо уделять больше внимания болельщикам

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал отстранение Берни Экклстоуна от руководства Формулой-1.

Новые владельцы серии из Liberty Media распределили его обязанности между Чейзом Кэри, Россом Брауном и Шоном Братчесом.

«Берни Экклстоун — невероятный человек. Сколько с ним ни общался, настолько с ним было просто, чётко всё. После пары неплохих моих стартов в 2010-м он подошёл на стартовую решётку ко мне и сказал: “Давай ещё!” Я был в конце решётки, и он такой: “Да какая разница, да ты всё равно всех объедешь!” И вот тогда у меня старт как раз не получился! Он великий человек. Берни создал невероятный спорт, шоу, бизнес — всё сразу.

Американцы выкупили у него Формулу-1, они сейчас могут сделать всё, что угодно, не знаю… Я бы хотел, чтобы вернули звук. Также можно сократить уик-энд, не делать его слишком длинным. Надеюсь, что Формулу-1 будут делать лучше. Над этим нужно думать не один месяц. Возможно, нужно уделять больше времени общению с болельщиками, не 15 минут на автограф-сессиях, как сейчас», — цитирует Петрова «Спорт FM».
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