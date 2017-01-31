Чемпионат мира в классе «Формула-1» лишился команды Manor
В новом сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выступят не 11, как годом ранее, а всего 10 команд. «Конюшня» Manor, которая в конце 2016 года перешла под внешнее управление, не смогла найти нового владельца.
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Видимо, что-то случилось...
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В конце января команда Manor, которая с 2010 года под разными именами выставляла свои машины на формулических трассах, официально прекращает свое существование.
«Конюшня» была передана под внешнее управление
Manor Racing — автогоночная команда, основанная в 1990 году известным британским автогонщиком Джоном Бутом. С 2010-го «конюшня» под разными именами (включая российский проект Marussia) выставляла свои машины в «Формуле-1».
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