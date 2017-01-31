Прост: Владельцы Формулы-1 должны снизить цены на билеты

«Что бы я сделал (на месте Liberty Media)? Более дешёвые билеты на автодромы. Текущая ценовая политика не имеет никакого смысла, потому что при пустых трибунах всё умирает. Я согласен с Россом Брауном в том, что нам нужен проект на ближайшие 4−5 лет с целенаправленными структурными реформами в нескольких областях: в технической области, в правилах и коммуникациях», — приводит слова Проста La Repubblica.