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31 января 2017, 14:15 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Игорь Ермилин: С проведением «Гран-при России», возможно, будет небольшая проблема

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера «Формулы-1».

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал уход <span class=error>Берни</span> Экклстоуна с поста генерального промоутера Формулы-1. Увеличить
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— В последнее время много говорили о том, что в «Формуле» назрели изменения, в том числе и в плане повышения зрелищности. Но, я думаю, даже сейчас мгновенных изменений не последует. Сезон уже практически начался. Технический регламент, контракты, календарь — все это есть, поэтому год не будет революционным. Технические требования закреплены и должны действовать до 2020 года, поэтому все радикальные преобразования начнутся позже.

В первую очередь новые американские владельцы (Liberty Media) скорее всего скажут, что им безразличны все эти экологические заморочки, гибридные маленькие моторчики. Они будут добиваться того, чтобы народ, как в гонках NASCAR, на трибуны приходил в количестве полмиллиона человек, а не меньше ста тысяч, как в «Формуле-1», и слышал мощные высокооборотистые многоцилиндровые двигатели с хорошим шумом. Учитывая, что это — медийная группа, возможно, они захотят поменять формат освещения. Сделать его более интерактивным, сделать ставку на интернет-пространство и на молодую аудиторию, которая не смотрит телевизор. Есть и еще один момент, который волнует прежде всего нас — этап Гран-при в Сочи, на котором всегда подчеркивались товарищеские отношения Берни Экклстоуна и Владимира Путина.

Тем не менее болельщикам за этап Гран-при в России переживать тоже не стоит. Он защищен контрактом до 2020 года и к тому же предусматривает пролонгацию до 2025-го, — цитирует Ермилина «Собеседник».

Напомним, неделю назад компания Liberty Media оформила сделку по покупке «Формулы-1». После этого было объявлено о том, что Экклстоун покидает пост исполнительного директора серии, а его место займет Чейз Кэри. 86-летнему Берни предложена должность почетного президента.
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