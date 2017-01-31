Игорь Ермилин: С проведением «Гран-при России», возможно, будет небольшая проблема
Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера «Формулы-1».
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Видимо, что-то случилось...
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— В последнее время много говорили о том, что в «Формуле» назрели изменения, в том числе и в плане повышения зрелищности. Но, я думаю, даже сейчас мгновенных изменений не последует. Сезон уже практически начался. Технический регламент, контракты, календарь — все это есть, поэтому год не будет революционным. Технические требования закреплены и должны действовать до 2020 года, поэтому все радикальные преобразования начнутся позже.
В первую очередь новые американские владельцы (Liberty Media) скорее всего скажут, что им безразличны все эти экологические заморочки, гибридные маленькие моторчики. Они будут добиваться того, чтобы народ, как в гонках NASCAR, на трибуны приходил в количестве полмиллиона человек, а не меньше ста тысяч, как в «Формуле-1», и слышал мощные высокооборотистые многоцилиндровые двигатели с хорошим шумом. Учитывая, что это — медийная группа, возможно, они захотят поменять формат освещения. Сделать его более интерактивным, сделать ставку на
Тем не менее болельщикам за этап
Напомним, неделю назад компания Liberty Media оформила сделку по покупке «Формулы-1». После этого было объявлено о том, что Экклстоун покидает пост исполнительного директора серии, а его место займет Чейз Кэри. 86-летнему Берни предложена должность почетного президента.
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