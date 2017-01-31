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https://sport.mail.ru/news/formula1/28608787/
31 января 2017, 10:46 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тодт призвал ослабить прессинг на Мика Шумахера

Президент ФИА Жан Тодт призывает всех в автоспорте ослабить давление на Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира в Ф-1 Михаэля Шумахера, позволив ему спокойно развиваться.

«Его нужно оставить в покое. Мик — замечательный парень. Я знаю его с тех времён, когда он был совсем ребёнком, и я люблю этого мальчика. Я могу лишь попросить всех не оказывать на него такое давление.

Мик будет развиваться по-своему, но он любит гонки и в Формуле-4 уже показал, на что способен. Его нужно оставить в покое, чтобы он продолжил своё развитие», — приводит слова Тодта SID.
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