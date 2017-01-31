Тодт призвал ослабить прессинг на Мика Шумахера
Президент ФИА Жан Тодт призывает всех в автоспорте ослабить давление на Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира в Ф-1 Михаэля Шумахера, позволив ему спокойно развиваться.
«Его нужно оставить в покое. Мик — замечательный парень. Я знаю его с тех времён, когда он был совсем ребёнком, и я люблю этого мальчика. Я могу лишь попросить всех не оказывать на него такое давление.
Мик будет развиваться
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