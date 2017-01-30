Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28604990/
30 января 2017, 23:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг: Шумахер сыграл немаленькую роль в том, что я стал чемпионом мира

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг заявил, что выступление в одной команде с Михаэлем Шумахером помогло ему завоевать титул в дальнейшем.

Чемпион Формулы-1 2016 года <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росберг</span> заявил что выступление в одной команде с <span class=error>Михаэлем</span> <span class=error>Шумахером</span> помогло ему завоевать титул в дальнейшем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это было захватывающее время и большой вызов. Выступление с таким сильным напарником требует невероятных усилий. Было видно, почему он стал семикратным чемпионом. Своим подходом и боевым духом он вёл за собой всю команду, вдохновлял и мотивировал меня. Он сыграл немаленькую роль в том, что я стал чемпионом мира», — приводит слова Росберга Speedweek.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России