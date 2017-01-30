Росберг: Шумахер сыграл немаленькую роль в том, что я стал чемпионом мира
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг заявил, что выступление в одной команде с Михаэлем Шумахером помогло ему завоевать титул в дальнейшем.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это было захватывающее время и большой вызов. Выступление с таким сильным напарником требует невероятных усилий. Было видно, почему он стал семикратным чемпионом. Своим подходом и боевым духом он вёл за собой всю команду, вдохновлял и мотивировал меня. Он сыграл немаленькую роль в том, что я стал чемпионом мира», — приводит слова Росберга Speedweek.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter