Росберг: Шумахер сыграл немаленькую роль в том, что я стал чемпионом мира

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«Это было захватывающее время и большой вызов. Выступление с таким сильным напарником требует невероятных усилий. Было видно, почему он стал семикратным чемпионом. Своим подходом и боевым духом он вёл за собой всю команду, вдохновлял и мотивировал меня. Он сыграл немаленькую роль в том, что я стал чемпионом мира», — приводит слова Росберга Speedweek.