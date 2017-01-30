Феттель поддержал уменьшение числа штрафов в Формуле-1
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель поддержал решение ФИА реже штрафовать пилотов Формулы-1 за аварии по ходу гонок. Теперь штрафы будут выдавать только в случае однозначной вины, и стюарды не будут рассматривать эпизоды, на которые им указывает гоночный директор Ф-1 Чарли Уайтинг.
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«Я всегда приветствую борьбу колесо в колесо, ведь люди хотят видеть дуэли гонщиков. Нашим фокусом должны быть гонки», — приводит слова Феттеля Bild am Sonntag.
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