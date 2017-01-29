11 команд Формулы-1, по которым мы скучаем сильнее всего

В сезоне-2017 в Формуле-1 снова будет лишь 10 команд — «Манор» попал под внешнюю администрацию и не смог найти покупателя для спасения. В связи с этим, «Чемпионат» вспоминает 11 команд, которые мы хотели бы вернуть. Отметим, что в список попали как совсем исчезнувшие коллективы, так и просто сменившие владельца и порвавшие с прошлым.

«Мазерати» (1950 — 1957)

Третья легенда итальянского автопрома прожила короткую жизнь в Ф-1, но принесла ещё два титула аргентинцу Фанхио. На счету «Мазерати» всего 56 гонок, но победа практически в каждой шестой из них. Уйдя, компания продолжала поставлять серии моторы и даже одержала две победы с «Купером», но так и осталась легендой из прошлого.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">MOST <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> WINS: 1950s<br><br>Total races = 84<br><br>Ferrari: 29 (35%) ??<br>Alfa Romeo: 10<br>Mercedes: 9<br>Maserati: 9<br>Vanwall: 9<a href="https://twitter.com/hashtag/F1FastFact?src=hash">#F1FastFact</a> <a href="https://t.co/QhCIM11XAN">pic.twitter.com/QhCIM11XAN</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/815898642141822976">2 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Купер» (1950 — 1969)

Ещё один аксакал Формулы-1, «Купер» был в ней с момента основания и продержался дольше, чем «Мазерати» и «Альфа Ромео» в первой инкарнации. Наверняка вы помните, что именно британцы доказали: мотор в Ф-1 правильнее ставить за гонщика, а не перед ним. Лучшие годы «Купера» связаны с основателем другого участника нашего списка — Джеком Брэбемом. Австралиец принёс команде два её единственных титула (и в личном, и в командном зачётах), и одержал семь из её 16 побед. «Купер» умер почти одновременно со своими основателем Чарльзом Купером. Его сын немедленно продал команду, и, промыкавшись четыре года, она закрылась.



«Альфа Ромео» (1950 — 1985)

Второй главный итальянский бренд провёл в Формуле-1 110 гонок, выиграл 10 из них и завоевал два чемпионских титула пилотов. Титулы достались легендам — Нино Фарине и Хуану Мануэлю Фанхио. В 1961 году команда покинула серию, но продолжала поставлять моторы, а в 1979-м вернулась, но за семь сезонов не выиграла ни одной гонке и снова ушла. Теперь уже навсегда? Глава «ФИАТа» Серджио Маркионне не раз заявлял, что хотел бы вернуть марку в чемпионат.

«Тиррелл» (1970 — 1998)

Как конструктор, «Тиррелл» начал выступать в Ф-1 в 1970 году — не следующий сезон после того, как Джеки Стюарт взял первый титул в составе «Тиррелла», но на шасси «Матры». Расцвет команды пришёлся на первые годы его жизни — в 71-м и 73-м Стюарт вновь становился чемпионом, в первом случае принеся команде и Кубок конструкторов.



В 90-х «Тиррелл» постепенно скатывался вниз, пока в 98-м не был наконец выкуплен British American Tobacco, превратившись сперва в «БАР», потом в «Хонду», затем в «Браун», и, наконец, в нынешний «Мерседес». Пусть связи с «Серебряными стрелами» и очень дальние.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I'll miss a lot team tyrrell <a href="https://twitter.com/hashtag/f1?src=hash">#f1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/oldschoolf1?src=hash">#oldschoolf1</a> <a href="https://t.co/mdVsDRDTbQ">pic.twitter.com/mdVsDRDTbQ</a></p>— Riccardo Turcato (@Rturcato83) <a href="https://twitter.com/Rturcato83/status/817128320517214209">5 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Брэбем» (1962 — 1992)

Основанный двукратным чемпионом Ф-1 Джеком Брэбемом «Брэбем» успел принести своему отцу третий титул, а потом взял ещё три. Плюс два Кубка конструкторов и 35 выигранных гонок. В числе его пилотов — Йохен Риндт, Ники Лауда, Нельсон Пике и Деймон Хилл. И именно отсюда свой прыжок на пост руководителя Формулы-1 совершил Берни Экклстоун.



История команды также закончилась в 90-х — после серии смен владельцев конюшня досталась японской компании Middlebridge, под руководством которой загибалась и в последний сезон зачастую не могла квалифицироваться на гонку. Берни после продажи коллектива его судьбой уже не интересовался.

Цитата 15 лет и 260 гонок “Беннеттона” в Формуле-1 были необходимы хотя бы для одного — подарить миру Михаэля Шумахера.

«Лотус» (1958 — 1994)

Классическая английская команда, связанная с такими именами, как Мосс, Кларк, Фиттипальди, Пике, Сенна, Мэнселл, Хаккинен… И, конечно, с гениальным руководителем Колином Чепмэном. «Лотус» провёл 491 Гран-при, выиграл 79 гонок, семь Кубков конструкторов и шесть титулов пилотов. Умерла команда в 1990-х, когда залезла в непомерные долги: на момент закрытия она осталась должна 12 млн фунтов.



В 2010-х имя «Лотуса» вернулось в Ф-1 аж в двух видах — в качестве еле ползущего новичка авантюриста Тони Фернандеса и на базе бывшей «Рено». «Лотус» из Энстоуна успел даже блеснуть, но его постигла судьба всех «Лотусов» — финансовый кризис. Да и не желал никто связывать исторический «Лотус» и два этих «новодела».

«Лижье» (1976 — 1996)

Основанная французским регбистом и частным гонщиком Ги Лижье, команда никогда не блистала в Ф-1. Выиграв лишь девять гонок из 332-х, она была домом для массы французских пилотов и подарила Франции первую полностью «трёхполосную» победу в современной Ф-1 (Оливье Панис в 1996-м). В 1997-м команду выкупил Ален Прост, переименовал и через пять лет закрыл. Теперь у Франции нет Гран-при, а «Рено» базируется в Великобритании. И очень тоскливо без красивой ливреи «Лижье», молодых Паниса или Лаффита за рулём и так далее.

Цитата Главное, что нынешняя “Форс Индия” дала Формуле-1 — сам Эдди Джордан и его неподражаемые реплики.

«Бенеттон» (1986 — 2001)

15 лет и 260 гонок «Бенеттона» в Формуле-1 были необходимы хотя бы для одного — подарить миру Михаэля Шумахера, а заодно дуэт Росса Брауна и Рори Бирна. Да, немец дебютировал в Ф-1 не благодаря Энстоуну, но именно сюда привёз два своих первых титула. В 2001-м «Бенеттон» выкупил мощный концерн «Рено», и Энстоун стал домом для другого гения. Но это была совсем другая команда, хоть и с тем же Флавио Бриаторе во главе.

«Эрроуз» (1978 — 2002)

«Эрроуз» прожил долгую, но не самую счастливую жизнь в Формуле-1. Основанная в Милтон-Кейнс команда провела 394 Гран-при, но так ни одного и не выиграла, поставив печальный рекорд по длительности серии без побед. Финансовые проблемы одолели «Эрроуз» в середине 2002-го. Однако мы помним достойные выступления в 80-х и знаменитое второе место Хилла на Гран-при Венгрии 1997 года.