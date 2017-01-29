11 команд Формулы-1, по которым мы скучаем сильнее всего
Похоже, Формула-1 лишилась ещё одной команды: шансов у «Манора» почти нет. Раз так, вспоминаем конюшни, о чьей смерти жалеем больше всего.
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Видимо, что-то случилось...
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В сезоне-2017 в Формуле-1 снова будет лишь 10 команд — «Манор» попал под внешнюю администрацию и не смог найти покупателя для спасения. В связи с этим, «Чемпионат» вспоминает 11 команд, которые мы хотели бы вернуть. Отметим, что в список попали как совсем исчезнувшие коллективы, так и просто сменившие владельца и порвавшие с прошлым.
«Мазерати» (1950 — 1957)
Третья легенда итальянского автопрома прожила короткую жизнь в Ф-1, но принесла ещё два титула аргентинцу Фанхио. На счету «Мазерати» всего 56 гонок, но победа практически в каждой шестой из них. Уйдя, компания продолжала поставлять серии моторы и даже одержала две победы с «Купером», но так и осталась легендой из прошлого.
«Купер» (1950 — 1969)
Ещё один аксакал Формулы-1, «Купер» был в ней с момента основания и продержался дольше, чем «Мазерати» и «Альфа Ромео» в первой инкарнации. Наверняка вы помните, что именно британцы доказали: мотор в Ф-1 правильнее ставить за гонщика, а не перед ним. Лучшие годы «Купера» связаны с основателем другого участника нашего списка — Джеком Брэбемом. Австралиец принёс команде два её единственных титула (и в личном, и в командном зачётах), и одержал семь из её 16 побед. «Купер» умер почти одновременно со своими основателем Чарльзом Купером. Его сын немедленно продал команду, и, промыкавшись четыре года, она закрылась.
«Альфа Ромео» (1950 — 1985)
Второй главный итальянский бренд провёл в Формуле-1 110 гонок, выиграл 10 из них и завоевал два чемпионских титула пилотов. Титулы достались легендам — Нино Фарине и Хуану Мануэлю Фанхио. В 1961 году команда покинула серию, но продолжала поставлять моторы, а в 1979-м вернулась, но за семь сезонов не выиграла ни одной гонке и снова ушла. Теперь уже навсегда? Глава «ФИАТа» Серджио Маркионне не раз заявлял, что хотел бы вернуть марку в чемпионат.
«Тиррелл» (1970 — 1998)
Как конструктор, «Тиррелл» начал выступать в Ф-1 в 1970 году — не следующий сезон после того, как Джеки Стюарт взял первый титул в составе «Тиррелла», но на шасси «Матры». Расцвет команды пришёлся на первые годы его жизни — в 71-м и 73-м Стюарт вновь становился чемпионом, в первом случае принеся команде и Кубок конструкторов.
В 90-х «Тиррелл» постепенно скатывался вниз, пока в 98-м не был наконец выкуплен British American Tobacco, превратившись сперва в «БАР», потом в «Хонду», затем в «Браун», и, наконец, в нынешний «Мерседес». Пусть связи с «Серебряными стрелами» и очень дальние.
«Брэбем» (1962 — 1992)
Основанный двукратным чемпионом Ф-1 Джеком Брэбемом «Брэбем» успел принести своему отцу третий титул, а потом взял ещё три. Плюс два Кубка конструкторов и 35 выигранных гонок. В числе его пилотов — Йохен Риндт, Ники Лауда, Нельсон Пике и Деймон Хилл. И именно отсюда свой прыжок на пост руководителя Формулы-1 совершил Берни Экклстоун.
История команды также закончилась в 90-х — после серии смен владельцев конюшня досталась японской компании Middlebridge, под руководством которой загибалась и в последний сезон зачастую не могла квалифицироваться на гонку. Берни после продажи коллектива его судьбой уже не интересовался.
«Лотус» (1958 — 1994)
Классическая английская команда, связанная с такими именами, как Мосс, Кларк, Фиттипальди, Пике, Сенна, Мэнселл, Хаккинен… И, конечно, с гениальным руководителем Колином Чепмэном. «Лотус» провёл 491
В 2010-х имя «Лотуса» вернулось в Ф-1 аж в двух видах — в качестве еле ползущего новичка авантюриста Тони Фернандеса и на базе бывшей «Рено». «Лотус» из Энстоуна успел даже блеснуть, но его постигла судьба всех «Лотусов» — финансовый кризис. Да и не желал никто связывать исторический «Лотус» и два этих «новодела».
«Лижье» (1976 — 1996)
Основанная французским регбистом и частным гонщиком Ги Лижье, команда никогда не блистала в Ф-1. Выиграв лишь девять гонок из 332-х, она была домом для массы французских пилотов и подарила Франции первую полностью «трёхполосную» победу в современной Ф-1 (Оливье Панис в 1996-м). В 1997-м команду выкупил Ален Прост, переименовал и через пять лет закрыл. Теперь у Франции нет
«Бенеттон» (1986 — 2001)
15 лет и 260 гонок «Бенеттона» в Формуле-1 были необходимы хотя бы для одного — подарить миру Михаэля Шумахера, а заодно дуэт Росса Брауна и Рори Бирна. Да, немец дебютировал в Ф-1 не благодаря Энстоуну, но именно сюда привёз два своих первых титула. В 2001-м «Бенеттон» выкупил мощный концерн «Рено», и Энстоун стал домом для другого гения. Но это была совсем другая команда, хоть и с тем же Флавио Бриаторе во главе.
«Эрроуз» (1978 — 2002)
«Эрроуз» прожил долгую, но не самую счастливую жизнь в Формуле-1. Основанная в
«Джордан» (1991 — 2005)
Ирландская гоночная команда весельчака и острослова Эдди Джордана запомнилась дебютами Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло, последней победой Деймона Хилла и одиозным Эдди Ирвайном за рулём. В истории команды были драки, скандалы, безденежье после неудач в начале 2000-х, продажа российскому «Мидланду» и голландскому «Спайкеру» в течении одного года… Но главное, что нынешняя «Форс Индия» дала Ф-1 — это сам Эдди Джордан и его неподражаемые реплики.
«Минарди» (1985 — 2005)
Самая безуспешная команда Формулы-1 подарила миру Марка Уэббера, Фернандо Алонсо и Джанкарло Физикеллу, провела 346
Тем не менее, статус поставщика кадров в
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