Джо Савар: Проблемы «Манора» заключались не только в деньгах
Журналист Джо Савар, пишущий о Формуле-1 прокомментировал ситуацию с «Манором». Ранее стало известно, что команда прекращает деятельность
из-за неудачи с поиском нового инвестора.
«В последние месяцы было много разговоров на тему того, что происходит в «Маноре». Предполагалось (мной и другими), что главная проблема заключается в деньгах, но, кажется, на деле все было еще сложнее.
Во время нахождения команды под внешним управлением найти покупателя так и не удалось. Команда был под внешней администрацией компании Just Racing Services с 6 января. В связи с этим сотрудники команды.
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