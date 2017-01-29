«Хаас» отозвал протест на досрочные выплаты FOM «Форс Индии»

Американцы обратились в ФИА, чтобы вернуть деньги, которые они перевели ранее на счёт ФИА в виде гарантийного депозита — $ 20 млн. Эти деньги команда должна была получить через год, но поскольку сомнений в участии «Хааса» в сезоне 2017 года нет, коллектив предпринял попытку вернуть свои деньги.



Всемирный совет ФИА поддержал просьбу «Хаас», после чего американцы сняли запрет на досрочную выплату денег «Форс Индия».