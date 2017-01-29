Маллья: У меня не было намерений покупать команду Формулы-1
Руководитель и владелец команды «Форс Индия» Виджай Маллья рассказал, что изначально в его планы не входила покупка коллектива Формулы-1.
«Я не думал о покупке команды. Мне нравилась роль спонсора, которая позволяла наслаждаться всеми возможностями Формулы-1. У этого спорта невероятный рекламный потенциал, если вы хотите, чтобы ваш бренд был известен на весь мир. Ранее у меня не было намерений становиться владельцем. Михаил Мол
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