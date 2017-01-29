Маллья: У меня не было намерений покупать команду Формулы-1

«Я не думал о покупке команды. Мне нравилась роль спонсора, которая позволяла наслаждаться всеми возможностями Формулы-1. У этого спорта невероятный рекламный потенциал, если вы хотите, чтобы ваш бренд был известен на весь мир. Ранее у меня не было намерений становиться владельцем. Михаил Мол как-то в Стамбуле спросил меня, не хочу ли я стать акционером команды “Спайкер”. Я вернулся в Индию и провёл исследование. Тогда я сказал Молу, что готов обсудить этот вопрос, если команда изменит название. Он согласился», — цитирует Маллью F1 Racing.