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28 января 2017, 15:03 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Джефф Роули: Нет решений, которые позволили бы «Манору» остаться в «Формуле-1»

Администратор «Манора» Джефф Роули подтвердил, что команда прекратит свое существование.

«Манор» был помещен под внешнее управление из-за финансовых проблем, однако администрации не удалось в отведенный срок найти инвесторов.

— Вызывает глубокое сожаление, что «Манор» должен прекратить свою деятельность, — цитирует F1i Роули. — Это большое имя в британском спорте, команда боролась успешно за существование в последние годы. Но «Формула-1» требует больших инвестиций. Мы пытались найти жизнеспособное долгосрочное решение в кратчайшие сроки. Но нет никаких решений, которые позволили бы команде остаться в нынешнем виде. Мы начинаем процесс увольнения сотрудников после получения ими январской зарплаты.
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