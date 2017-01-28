Джефф Роули: Нет решений, которые позволили бы «Манору» остаться в «Формуле-1»

«Манор» был помещен под внешнее управление из-за финансовых проблем, однако администрации не удалось в отведенный срок найти инвесторов.

— Вызывает глубокое сожаление, что «Манор» должен прекратить свою деятельность, — цитирует F1i Роули. — Это большое имя в британском спорте, команда боролась успешно за существование в последние годы. Но «Формула-1» требует больших инвестиций. Мы пытались найти жизнеспособное долгосрочное решение в кратчайшие сроки. Но нет никаких решений, которые позволили бы команде остаться в нынешнем виде. Мы начинаем процесс увольнения сотрудников после получения ими январской зарплаты.